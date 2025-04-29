Süper Lig'de 33. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: 'Hakem bile bile yanlış karar verdi'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası sona erdi. Bu haftanın sona ermesinden sonra, Süper Lig'de 33. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı. Hakemlerin karşılaşmalarda üst üste verdiği skandal hatalar tepkilere neden oldu. İşte Süper Lig'de 33. haftanın hakem raporu...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftası oynanan 9 karşılaşmanın ardından sona erdi.
Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'yı arka arkaya bulduğu gollerle 3-1 yendi
Trabzonspor bol gollü geçen karşılaşmada da Alanyaspor'u 4-3 yendi.
Lider Galatasaray ise Eyüpspor deplasmanında zorlanmadan 5-1 kazandı.
Haftanın diğer karşılaşmaları ise Sivasspor 2-0 Antalyaspor, Bodrumspor 1-2 Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor, Kayserispor 1-0 Rizespor, Göztepe 4-1 Başakşehir şeklinde sonuçlandı.
Bu haftanın sona ermesinden sonra, Süper Lig'de 33. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı
Hakemlerin karşılaşmalarda üst üste verdiği skandal hatalar tepkilere neden oldu.
Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor maçındaki hatalar, sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu.
Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan Kural programında, FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Aleks Taşcıoğlu'nun yorumları şu şekilde:
Soru: Strandberg yerde kaldı kaleci Mert'in müdahalesiyle. Sonra ofsayt kararı çıktı.
Cevap: Pozisyonun başlangıcın ofsayt yoktu.
Soru: Strandberg yerde kaldı kaleci Mert'in müdahalesiyle. Sonra ofsayt kararı çıktı.
Cevap: Mert'in ayaklarıyla bir müdahalesi var. Penaltı olmalıydı. Yanlış karar verildi.
Soru: Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı. Karar doğru muydu?
Cevap: Calvo, topa dokunmuyor. Silva'ya küçük de olsa teması var. Karar doğru.
Soru: Beşiktaş VAR incelemesinin ardından ikinci kez penaltı kazandı. Top Kamil Ahmet'in koluna geldiği gerekçesiyle. Karar doğru mu?
Cevap: Kol doğal konumda değil. Karar doğru
Soru: Osimhen ile Melih Kabasakal arasında geçen mücadelede kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Cevap: Sarı kart çıkması gerekiyordu. Umut vadeden bir ataktı.
Soru: Caner ile Sallai arasında bir pozisyon yaşandı. Galatasaray penaltı bekledi ama oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Açılarımıza göre Ne Sallai'nin Caner'i tuttuğunu formasını çektiğini görebiliyoruz ne de Caner'in Sallai'nin elini çektiğini görüyoruz. Hakemin kararına saygı duymak gerekiyor.
Soru: Semih Güler, Dzeko'nun ayağına bastı ama oyun devam etti. Penaltı bekledi Dzeko. Karar doğru mu?
Cevap: Çok net bir basma var. Kanıtımız var. VAR'ın da devreye girmesi gerekiyordu. Penaltı verilmesi lazım
Soru: Fenerbahçe'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karar doğru mu?
Cevap: Yarı otomatik ofsayt sistemi kararı verdi. Sisteme güvenmek zorundayız.
Soru: Edin Dzeko, Bruno Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İki eliyle itme tarzı bir hareketi var. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Çok net bir itme var. Kararın penaltı olması lazımdı.
Soru: Fenerbahçe penaltı kazandı. Yine Bruno Viana var pozisyonun içinde. En Nesyri'nin yüzüne doğru bir el geliyor. Karar doğru mu?
Cevap: Doğal olmayan kol. Viana yükseldiği zaman bir darbesi var En Nesyri'ye. Penaltı kararı doğru.
Soru: Alanyaspor penaltı kazandı. Gelen ortada top Visca'nın koluna geldiği gerekçesiyle. Karar doğru mu?
Cevap: Ali Şansalan biliyor penaltı olmadığını. Benim düşüncem. Bildiğim bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Ali Şansalan onun penaltı olmadığını biliyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Yabancı VAR geldi ya. Hepsinde aynı görüş var hakemlerin bence. Yine bak bence diyorum. Aman, çağırdıysa onun bir bildiği vardır. Abi görüyorsun penaltı değil.
Soru: Alanyaspor penaltı kazandı. Gelen ortada top Visca'nın koluna geldiği gerekçesiyle. Karar doğru mu?
Cevap: Skandal bir VAR müdahalesi Christian Petru'dan. Ali Şansalan gönlü içi gitti. Surat ifadesinde çok kötü bir surat ifadesi. İstemeye istemeye skandal bir penaltı verdi.
Soru: Lima ile Sikan arasında yaşanan mücadelede tartışmalara neden oldu.
Cevap: Bariz gol şansı. Kırmızı kart olması lazımdı. Lima'nın kırmızı görmesi gerekiyordu.
Soru: Visca, Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Yine bir penaltı beklentisi oldu ama oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Karar doğru. Penaltı yok.