Süper Lig'de 33. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: 'Hakem bile bile yanlış karar verdi'

Soru: Alanyaspor penaltı kazandı. Gelen ortada top Visca'nın koluna geldiği gerekçesiyle. Karar doğru mu?





Cevap: Ali Şansalan biliyor penaltı olmadığını. Benim düşüncem. Bildiğim bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Ali Şansalan onun penaltı olmadığını biliyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Yabancı VAR geldi ya. Hepsinde aynı görüş var hakemlerin bence. Yine bak bence diyorum. Aman, çağırdıysa onun bir bildiği vardır. Abi görüyorsun penaltı değil.