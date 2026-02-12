Süper Lig’de birçok kulübü çalıştırmıştı: Yeni adresini açıkladı ve o sözleri gündem oldu

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUM"

Suudi Arabistan'dan bir takımla transfer görüşmesi yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var." dedi



