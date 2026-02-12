Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de birçok kulübü çalıştırmıştı: Yeni adresini açıkladı ve o sözleri gündem oldu

Süper Lig’de birçok kulübü çalıştırmıştı: Yeni adresini açıkladı ve o sözleri gündem oldu

07:5212/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Takım’daki yabancı hoca tercihine ve kulüplerin teknik direktör seçimlerine ateş püsküren Yılmaz Vural çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun renkli simalarından 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, sürpriz bir transfer teklifi aldığını açıkladı. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, Türk futbolu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.


A Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı teknik direktör tercihini ve antrenör eğitimini eleştiren Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor.

Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." diye konuştu.

"ARMUT MU ALIYORSUN KARDEŞİM?"

 

Kulüp takımlarının teknik direktör seçimleriyle ilgili sert sözler sarf eden tecrübeli hoca "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim?


İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUM"

 

Suudi Arabistan'dan bir takımla transfer görüşmesi yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var." dedi


#Yılmaz Vural
#Milli Takım
#Suudi Arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları