Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de bomba Merih Demiral iddiası: Ocak ayında geliyor!

Süper Lig’de bomba Merih Demiral iddiası: Ocak ayında geliyor!

12:1111/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli futbolcu Merih Demiral için Süper Lig iddiası gündeme bomba gibi düştü. Al Ahli'de 2023'ten beri forma giyen 27 yaşındaki milli stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Süper Lig devi ocak ayında bonservis kolaylığı için oyuncunun kulübüyle görüşme planlıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve sarı lacivertli yönetim, ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalara başladı.


Başkan Saran'ın hedefindeki ilk ismin ise bir savunma oyuncusu olduğu ileri sürüldü.


Fanatik gazetesinin haberine göre; Sadettin Saran, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir gün sarı lacivertli takıma dönmek istediğini söyleyen Merih Demiral'ı ocak ayında geri getirmenin hayallerini kuruyor.


2023 yılından beri Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.


Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki stoperin, bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlaması için kulübüyle görüşmeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Sadettin Saran'ın ise bu transferi bitirmeyi çok istediği, ocak ayında gerçekleşmezse bile sezon sonunda Merih Demiral'a imza attıracağı iddia edildi.


#Merih Demiral
#Fenerbahçe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?