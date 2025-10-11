Süper Lig’de bomba Merih Demiral iddiası: Ocak ayında geliyor!

Milli futbolcu Merih Demiral için Süper Lig iddiası gündeme bomba gibi düştü. Al Ahli'de 2023'ten beri forma giyen 27 yaşındaki milli stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Süper Lig devi ocak ayında bonservis kolaylığı için oyuncunun kulübüyle görüşme planlıyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve sarı lacivertli yönetim, ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalara başladı.
Başkan Saran'ın hedefindeki ilk ismin ise bir savunma oyuncusu olduğu ileri sürüldü.
Fanatik gazetesinin haberine göre; Sadettin Saran, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir gün sarı lacivertli takıma dönmek istediğini söyleyen Merih Demiral'ı ocak ayında geri getirmenin hayallerini kuruyor.
2023 yılından beri Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.
Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki stoperin, bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlaması için kulübüyle görüşmeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Sadettin Saran'ın ise bu transferi bitirmeyi çok istediği, ocak ayında gerçekleşmezse bile sezon sonunda Merih Demiral'a imza attıracağı iddia edildi.