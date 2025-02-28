Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçında Adana Demirspor evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, görev alan hakemler kimler? İşte haftanın maçları ve hakemleri…

1 /11 Süper Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



2 /11 Haftanın programı ve hakemler şöyle;



3 /11 1 MART CUMARTESİ 16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY



4 /11 20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER

5 /11 2 MART PAZAR 13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN



6 /11 16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN

7 /11 20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN



8 /11 3 MART PAZARTESİ 16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN



9 /11 16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU



10 /11 20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR

