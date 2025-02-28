Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçında Adana Demirspor evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, görev alan hakemler kimler? İşte haftanın maçları ve hakemleri…
Süper Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
1 MART CUMARTESİ
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER
2 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN
3 MART PAZARTESİ
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU
20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU