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Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, görev alan hakemler kimler?

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, görev alan hakemler kimler?

11:3228/02/2025, пятница
G: 28/02/2025, пятница
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçında Adana Demirspor evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, görev alan hakemler kimler? İşte haftanın maçları ve hakemleri…

Süper Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.


Haftanın programı ve hakemler şöyle;


1 MART CUMARTESİ

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY


20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER

2 MART PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN


16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN


3 MART PAZARTESİ

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN


16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU


20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR


20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU


#Süper Lig
#hakem
#TFF

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