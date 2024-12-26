Süper Lig'de en çok penaltı atan takım hangisi? Zirvede 6 ekip var

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.





Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.





Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.



