Süper Lig’de gol kralı kim, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var?

Trendyol Süper Lig’de 2024/2025 sezonu gol krallığı yarışında Krzysztof Piatek zirvede yer alıyor. Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri 2 ve 3. sırada paylaşırken Simon Banza rakiplerini yakından takip ediyor. Sezonun ilerleyen haftalarında gol krallığı tahtı için nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor! Peki, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var? İşte sorunun cevabı.

1 /11 Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı yarışı da kızışmaya başladı. İşte zirvede son durum...



2 /11 10. Nuno da Costa | 9 gol



3 /11 9. Barış Alper Yılmaz | 10 gol



4 /11 8. Ciro Immobile | 11 gol



5 /11 7. Mame Thiam | 12 gol



6 /11 6. Edin Dzeko | 12 gol



7 /11 5. Ali Sowe | 14 gol



8 /11 4. Simon Banza | 16 gol



9 /11 3. Youssef En-Nesyri | 16 gol



10 /11 2. Victor Osimhen | 17 gol

