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Süper Lig’de gol kralı kim, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var?

Süper Lig’de gol kralı kim, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var?

15:5911/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 2024/2025 sezonu gol krallığı yarışında Krzysztof Piatek zirvede yer alıyor. Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri 2 ve 3. sırada paylaşırken Simon Banza rakiplerini yakından takip ediyor. Sezonun ilerleyen haftalarında gol krallığı tahtı için nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor! Peki, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var? İşte sorunun cevabı.

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı yarışı da kızışmaya başladı. İşte zirvede son durum...


10. Nuno da Costa | 9 gol


9. Barış Alper Yılmaz | 10 gol


8. Ciro Immobile | 11 gol


7. Mame Thiam | 12 gol


6. Edin Dzeko | 12 gol


5. Ali Sowe | 14 gol


4. Simon Banza | 16 gol


3. Youssef En-Nesyri | 16 gol


2. Victor Osimhen | 17 gol


1. Krzysztof Piatek | 18 gol


#En Nesyri
#Osimhen
#Banza
#Immobile

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