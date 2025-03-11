Süper Lig’de gol kralı kim, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var?

Trendyol Süper Lig’de 2024/2025 sezonu gol krallığı yarışında Krzysztof Piatek zirvede yer alıyor. Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri 2 ve 3. sırada paylaşırken Simon Banza rakiplerini yakından takip ediyor. Sezonun ilerleyen haftalarında gol krallığı tahtı için nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor! Peki, En-Nesyri ve Osimhen’in kaç golü var? İşte sorunun cevabı.
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı yarışı da kızışmaya başladı. İşte zirvede son durum...
10. Nuno da Costa | 9 gol
9. Barış Alper Yılmaz | 10 gol
8. Ciro Immobile | 11 gol
7. Mame Thiam | 12 gol
6. Edin Dzeko | 12 gol
5. Ali Sowe | 14 gol
4. Simon Banza | 16 gol
3. Youssef En-Nesyri | 16 gol
2. Victor Osimhen | 17 gol
1. Krzysztof Piatek | 18 gol