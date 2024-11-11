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Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıran kırana! Zirvedeki isim...

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıran kırana! Zirvedeki isim...

10:5711/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları tamamlandı. Galatasaray, 31 puanla milli araya lider girdi. Öte yandan ligde gol krallığı yarışı kıran kırana sürüyor. Peki zirvede hangi isim var? İşte yanıtı...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından atılan goller sonrası gol krallığı yarışı kızıştı. İşte güncel sıralama...

Victor Osimhen (Galatasaray) | 6 gol

Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 6 gol

Mame Thiam (Eyüpspor) | 6 gol

Simon Banza (Trabzonspor) | 6 gol

Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 6 gol

Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 7 gol

Ciro Immobile (Beşiktaş) | 8 gol

#Süper Lig
#Ciro İmmobile
#Edin Dzeko

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