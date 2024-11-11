Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıran kırana! Zirvedeki isim...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları tamamlandı. Galatasaray, 31 puanla milli araya lider girdi. Öte yandan ligde gol krallığı yarışı kıran kırana sürüyor. Peki zirvede hangi isim var? İşte yanıtı...
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından atılan goller sonrası gol krallığı yarışı kızıştı. İşte güncel sıralama...
Victor Osimhen (Galatasaray) | 6 gol
Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 6 gol
Mame Thiam (Eyüpspor) | 6 gol
Simon Banza (Trabzonspor) | 6 gol
Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 6 gol
Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 7 gol
Ciro Immobile (Beşiktaş) | 8 gol