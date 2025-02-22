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Süper Lig'de yürekleri ağza getiren olay: Baygın bir şekilde yere düştü

Süper Lig'de yürekleri ağza getiren olay: Baygın bir şekilde yere düştü

15:4622/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sivassporlu futbolcu Fode Koita, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşadı. Baygınlık yaşayan Gineli futbolcu, kendine geldikten sonra oyundan çıkması için ikna edilemedi. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta korku dolu anlar yaşandı.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Fode Koita, mücadelede şok bir sakatlık yaşadı.

34 yaşındaki Gineli futbolcu, 62. dakikada girdiği hava topu mücadelesi sonrası baygın bir şekilde yere düştü.

Hakem Zorbay Küçük, yerde hareketsiz kalan Koita'nın başına gelerek hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

Kısa süre sonra kendine gelerek ayağa kalkan Koita, sağlık ekibiyle birlikte kenara geldi. Tecrübeli futbolcu hemen sahaya girince hakem Zorbay Küçük, oyunu bir kez daha durdu ve Gineli golcü için sağlık görevlilerini yine çağırdı.

Oyundan çıkarılacağını düşünen Fode Koita, 'iyiyim' işareti yaparak kenara tepki gösterdi. 

Oyundan çıkmayı reddeden Fode Koita, maçın 90 dakikasını tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada "Hayatını riske attı" şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Fode Koita
#Konyaspor

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