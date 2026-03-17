Süper Lig’e geliyor derken… Dünya yıldızı kalmak için serveti reddetti!

13:15 17/03/2026, Salı
Transfer sezonunda adı Süper Lig devleriyle anılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu herkesi şaşırtan bir karar verdi.

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Robert Lewandowski, geleceği açısından kritik bir eşiğe geldi. Barcelona ile sözleşmesi 3 ay sonra noktalanacak olan 37 yaşındaki forvet, önceliğini belirledi.


Polonya basını dün geçtiği haberde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Robert Lewandowski yarışına girdiğini yazmıştı. Deneyimli golcü için Chicago Fire ve Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu biliniyor.


Öte yandan İspanyol basınından Mundo Deportivo, Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiğini aktardı. 


Buna göre 37 yaşındaki forvetin önceliği Barcelona'da kalmak. Lewandowski'nin bu uğurda tüm fedakarlıklara hazır olduğu haber detayında yer aldı.


Ailesiyle birlikte Barcelona ve şehirde yaşamaya devam etmek isteyen Lewandowski'nin maaşında indirim yapmaya razı olduğu kaydedildi. 


Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Polonyalı golcünün gelecek sezon hamle oyuncusu rolünü kabul etmeye hazır olduğu da vurgulandı.


Yeniden başkan seçilen Laporta da seçim kampanyası boyunca Lewandowski'nin Barcelona'da kalmasını istediğini belirtmişti.


Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 1839 dakika sahada kalan Lewandowski, 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YKS SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM YKS 2026 sınav tarihi hangi gün, ne zaman yapılacak?