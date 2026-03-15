Süper Lig'in yıldızı gol krallığı yarışında farkı açıyor

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, attığı gollerle Süper Lig’de zirveyi bırakmıyor. Gol krallığı yarışında Onuachu’yu Başakşehirli Eldor Shomurodov takip ederken, listenin ilk 10 sırasında sadece bir Türk futbolcu yer alıyor.
Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren gol, takımın formda santrforu Paul Onuachu’dan geldi.
Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 8 maçta 10 gol atmayı başardı.
Onuachu, ligde gol sayısını da 21'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sürdürdü.
Paul Onuachu'yu gol krallığı yarışında Başakşehir'in Özbek yıldızı Eldor Shomurodov takip ediyor.
Gol krallığı yarşında ilk 10 sırada yer alan tek yerli oyuncu ise Trabzonspor'un devre arasında TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir oldu.
Süper Lig gol krallığı listesi (ilk 10):
1- Paul Onuachu – Trabzonspor: 21 gol
2- Eldor Shomurodov – Başakşehir: 16 gol
3- Anderson Talisca – Fenerbahçe: 13 gol
4- Mauro Icardi – Galatasaray: 13 gol
5- Victor Osimhen – Galatasaray: 12 gol
6- Mohamed Bayo – Gaziantep FK: 12 gol
7- Marco Asensio – Fenerbahçe: 11 gol
8- Ernest Muçi – Trabzonspor: 10 gol
9- Felipe Augusto – Trabzonspor: 10 gol
10- Umut Nayir – Trabzonspor: 8 gol