Suudi Arabistan'da 'Fatih Terim' kavgası: Kime imza atacak?

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, son haftalarda aldığı sonuçlarla takdir topluyor. Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Terim için Suudi Arabistan Ligi'ndeki birkaç kulübün daha girişimde bulunduğu belirtildi.
Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki takımı Al Shabab ile şimdiye kadar 13 resmi maça çıktı. Terim, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 maçı berabere tamamlarken 3 mücadeleden yenik ayrıldı.
Son maçında Al Orubah takımını 6-0 yenen ve iyi gidişatını devam ettiren Fatih Terim ve öğrencileri ligin en sempatik takımlarından biri haline geldi. Terim'in bu gidişatı ise birçok Suudi kulübünün ilgisini çekti.
Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak isteyen Al-Shabab yöneticilerinin önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor.
Fatih Terim'in durumunu yakından takip eden diğer takımlar da bu görüşmeye kilitlenmiş durumda. Başarılı teknik adamın kontrat görüşmeleri olumsuz sonuçlanırsa Suudi Arabistan ligindeki diğer takımların da Terim'le masaya oturabileceği belirtiliyor.
Fatih Terim önceki günlerde verdiği röportajda Suudi Arabistan futboluyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Suudi basını, Terim'in Suudi Arabistan liginde kalmak istediğini aktarırken Al Shabab'ın kontrat görüşmelerini olumlu sonuçlandıramaması halinde tecrübeli çalıştırıcı için transfer rekabeti oluşabileceğinin altını çizdi.