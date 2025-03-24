Szoboszlai Arda Güler'in 'Sus' işaretini hazmedemedi: Maçtan sonra çirkin paylaşım

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti. Ayrıca Arda Güler bir pozisyon sonrasında Macar futbolcu Szoboszlai'yi 'Sus' işareti yaptı. Szoboszlai, Arda Güler'in bu işaretini hazmedemedi ve maçtan sonra sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı. Szoboszlai'nin Arda Güler için yaptığı bu paylaşıma hem Türk taraftarlar hem de İspanyol taraftarlar çok sert tepki gösterdi.

1 /9 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan ile deplasmanda karşılaştı.

2 /9 Milliler, rakibini deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

3 /9 Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

4 /9 Ayrıca Arda Güler bir pozisyon sonrasında Macar futbolcu Szoboszlai'yi 'Sus' işareti yaptı.

5 /9 Szoboszlai, Arda Güler'in bu işaretini hazmedemedi ve maçtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

6 /9 Macar oyuncu, Arda Güler'in Real Madrid'de süre aldığı 1088 dakika ile aklınca dalga geçmek için, "1088" paylaşımında bulundu.



7 /9 Szoboszlai'nin Arda Güler için yaptığı bu paylaşıma hem Türk taraftarlar hem de İspanyol taraftarlar çok sert tepki gösterdi.

8 /9 İspanyol taraftarlar, Szoboszlai'nin paylaşımına; "Arda Güler'in bu sezonki dakikalarıyla dalga geçmeye çalıştı. Ancak gerçek şu ki Arda Güler, Szoboszlai evinden izlerken Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor. Seviyeler farklı." yorumunu yaptı.