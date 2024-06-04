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Spor

Szymanski'den transfer şakası: Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum

13:23 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 13:54 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen ve birçok takımdan transfer teklifi alan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımda kalmaya yeşil ışık yaktı .Polonyalı futbolcu ayrıca dikkati çeken bir transfer şakası yaptı.

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Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosunda bulunan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, milli takım kampında soruları cevapladı.

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili şaşkınlığını dile getiren Szymanski, "Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir" dedi.  

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Avrupa'dan birçok transfer teklifi alan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili soruya ise, "Şu an bir şey söyleyemem. Eğer Fenerbahçe'de kalıp Mourinho ile çalışırsam kesinlikle bir şey kaybetmem. Şu anda mutluyum ve milli takıma odaklanıyorum" cevabını verdi.

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Szymanski, milli takımdan arkadaşı ve Jose Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan Nicola Zalewski için de esprili bir açıklama yaptı.

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Szymanski gülerek, "Zalewski'yi Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 33 maçta 3 asist kaydetti.

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Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 22 yaşındaki Nicola Zalewski, orta sahanın her iki kanadının dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Jose Mourinho
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