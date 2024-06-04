Szymanski'den transfer şakası: Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum

Avrupa'dan birçok transfer teklifi alan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili soruya ise, "Şu an bir şey söyleyemem. Eğer Fenerbahçe'de kalıp Mourinho ile çalışırsam kesinlikle bir şey kaybetmem. Şu anda mutluyum ve milli takıma odaklanıyorum" cevabını verdi.