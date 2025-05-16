Szymanski’nin yeni adresi belli oldu: 15 milyon euro'ya gidiyor!

Fenerbahçe’de yeni sezon için gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski için İtalya Serie A ekibi 15 milyon euro’yu gözden çıkardı. Yıldız futbolcunun son kararı ise yönetim verecek.

1 /7 Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takımda gelecek ve gidecek futbolcular büyük merak konusuydu.

2 /7 Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.



3 /7 LAZİO'DAN 15 MİLYON EURO!



Sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski için ayrılık çanlarının çaldığı öğrenildi.



4 /7 Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli kurmaylar, Polonyalı yıldız için Lazio'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi değerlendirme aşamasında...



5 /7 İtalyan kulübünün önerisini biraz daha yükseltmesi durumunda yönetimin, bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



6 /7 Polonyalı oyuncunun, Serie A ekibinin formasını giymek istediği ve Fenerbahçe'den gelen teklifin kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu kaydedildi.

