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Szymanski’nin yeni adresi belli oldu: 15 milyon euro'ya gidiyor!

Szymanski’nin yeni adresi belli oldu: 15 milyon euro'ya gidiyor!

14:5116/05/2025, vendredi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de yeni sezon için gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski için İtalya Serie A ekibi 15 milyon euro’yu gözden çıkardı. Yıldız futbolcunun son kararı ise yönetim verecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takımda gelecek ve gidecek futbolcular büyük merak konusuydu. 

Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.


LAZİO'DAN 15 MİLYON EURO!



Sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski için ayrılık çanlarının çaldığı öğrenildi.


Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli kurmaylar, Polonyalı yıldız için Lazio'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi değerlendirme aşamasında...


İtalyan kulübünün önerisini biraz daha yükseltmesi durumunda yönetimin, bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.


Polonyalı oyuncunun, Serie A ekibinin formasını giymek istediği ve Fenerbahçe'den gelen teklifin kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu kaydedildi.


Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında olan Polonyalı yıldızın sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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