Tadic'ten hocasına sert sözler: Bu takımın en iyisi benim

"Hocamız bana maçın bloke olacağını ve beni ikinci yarıda kilidi açmak için oyuna alacağını söyledi. Ancak hızlı yenen bir gol vardı. İngilizler bu dakikadan sonra oyunu yavaşlattı. Fırsatlar da bulduk. Sonuç olarak üzgünüm. 1 ya da 3 puan alabilirdik."



