Tadic'ten hocasına sert sözler: Bu takımın en iyisi benim

EURO 2024'te C Grubu ilk maçında İngiltere ile karşılaşan Sırbistan, rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Sırp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, teknik direktör Dragan Stojkovic'e sert sözlerle yüklendi.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
C Grubu'nda Sırbistan, ilk maçını grubun en zorlu rakibi İngiltere ile oynadı.
Sırplar, rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
Mücadeleye yedek başlayan Fenerbahçeli Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Tadic, teknik direktör Dragan Stojkovic'i eleştirdi.
Sırp televizyonuna konuşan Dusan Tadic, şunları söyledi:
"Takımın lideri ve kaptanı benim. Hocayla konuştum. Ben bu takımın en iyi oyuncusuyum. 90 dakika oynamalıydım. Başından beri sahada olsaydım farklı olurdu ama işte…Karara saygı duyuyorum. Eğer Dusan Tadic'in 30 dakika oynaması gerektiğini düşünüyorsa öyle olsun."
"Ben bu takımdaki en hazır oyuncuyum. Hocamıza, fiziksel durumum hakkında endişelenmemesi gerektiğini söyledim."
"Hocamız bana maçın bloke olacağını ve beni ikinci yarıda kilidi açmak için oyuna alacağını söyledi. Ancak hızlı yenen bir gol vardı. İngilizler bu dakikadan sonra oyunu yavaşlattı. Fırsatlar da bulduk. Sonuç olarak üzgünüm. 1 ya da 3 puan alabilirdik."
"Benim için bunu kenardan izlemek zor oldu. Maçta bana uyan birçok pozisyon oldu. Ancak kararlara saygı duymak zorundayız. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama saygı duymalıyız."