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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Forma giyeceği ilk maç belli oldu

Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Forma giyeceği ilk maç belli oldu

Haber Merkezi
18:3511/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Ligdeki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım en az 4 transfer yaparak, ligi zirvede tamamlamak istiyor.

Bir orta saha, 2 stoper ve 1 de sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir oyuncu da mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmesi beklenen fakat kulübüyle anlaşamadığı için geliş süreci ertelenen yıldız oyuncu, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak.

Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe hem Al Nassr ile hem de Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

Talisca da Al Nassr ile yaptığı görüşmeler sonrasında, transferin olumlu manada bitmesini sağladı.

Talisca ne zaman geliyor?

Anderson Talisca'nın önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzaları atmak için İstanbul'da olması bekleniyor.

Talisca'nın Adana Demispor maçını tribünden takip etmesi, görev verilmesi halindeyse Göztepe maçında sahada olması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Talisca
#Süper Lig

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