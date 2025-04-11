Tarihin en balon transferi: 50 milyon euroluk yıldız her maçta takımı yakıyor!

Premier Lig kulüplerinde geçen sezondan bu yana en fazla golle sonuçlanan hata yapan kaleci kalesinde hayal kırıklığı yaratıyor. 50 milyon euro’luk rekor transfer taraftarları çileden çıkarırken, sahadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Manchester United’ın 2023 yazında Inter’den 50 milyon euro’luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Andre Onana, beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyerek adeta bir hayal kırıklığı hikayesine imza attı.
Premier Lig’de ve Avrupa kupalarında geçen sezondan bu yana tüm kulvarlarda en fazla golle sonuçlanan hata yapan kaleci ünvanını elinde bulunduran Kamerunlu file bekçisi, Kırmızı Şeytanlar’ın taraftarlarını çileden çıkardı.
Opta verilerine göre, Onana’nın yaptığı 9 hata doğrudan rakip takımların gol bulmasına yol açtı ve bu istatistik, Premier Lig kulüpleri arasında bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Onana’nın Manchester United’a transferi, dönemin teknik direktörü Erik ten Hag’ın ısrarıyla gerçekleşmişti.
Ajax’taki başarılı performansıyla tanınan ve Inter’de Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen 29 yaşındaki kaleci, David de Gea’nın yerini doldurması için büyük umutlarla takıma katılmıştı.
Ancak sahadaki görüntüsü, bu beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldı. Özellikle son dönemde oynanan maçlarda yaptığı bariz hatalar, hem takımın puan kayıplarına neden oldu hem de taraftarların sabrını taşırdı.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon karşısında oynanan maçta Onana’nın iki kritik hatası, Manchester United’ın galibiyeti elinden kaçırmasına yol açtı.
Thiago Almada’nın kullandığı serbest vuruşta topu yanlış bir şekilde karşılayan Onana, golü adeta rakibe hediye ederken, maçın uzatma dakikalarında Rayan Cherki’nin golüne engel olamadı ve topu elinden kaçırarak skoru 2-2’ye getiren hataya imza attı.
Bu maç, Onana’nın eleştirilerin odağına yerleşmesine neden oldu ve sosyal medyada taraftarlar, yedek kaleci Altay Bayındır’ın neden şans bulmadığına dair isyan bayrağını çekti.
Manchester United taraftarları, kulübün Onana için ödediği yüksek bonservis bedelini sorgulamaya başladı.
Sosyal medyada “50 milyon euro’luk hüsran” etiketiyle paylaşımlar yapılırken, bazı taraftarlar kulübün David de Gea’yı gönderme kararını yeniden tartışmaya açtı.