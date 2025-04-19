Tecrübeli gazeteci Bodrum maçı sonrasında Osimhen'in yeni takımını açıkladı: 'Kendisi anlaşma sağladı'

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında, Victor Osimhen hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6 yaptı.
Karşılaşma sonrasında Victor Osimhen ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Osimhen'in Galatasaray'da ayrılacağı ve yeni takımının da belli olduğu ifade edildi.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, NEO Spor'da Osimhen hakkında konuştu.
Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları şu şekilde:
'Benim bilgim Osimhen anlaştı.'
'Osimhen'in kendisi anlaştı.'
'Victor Osimhen, menajeri vasıtasıyla Manchester United ile anlaştı.'
'Henüz Manchester United ile Napoli arasında bir görüşme yok.'
'İşin kulüp tarafı var şu anda. Juventus istiyor ama Napoli oraya vermek istemiyor.'