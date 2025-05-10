Göreve gelmesiyle 3 maçını da kazandıklarını vurgulayan Kaplan, "Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük." ifadelerini kullandı.