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Mustafa Kaplan basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hatır gönül işleriyle küme düştük'

Mustafa Kaplan basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hatır gönül işleriyle küme düştük'

19:2210/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının 2. Lig'e düşmesinden sonra gözyaşlarını tutamayarak, "Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik." dedi.

Sarı-lacivertlilerin Trendyol 1. Lig'in son haftasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendiği maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, göz yaşlarına hakim olamadı.

Göreve gelmesiyle 3 maçını da kazandıklarını vurgulayan Kaplan, "Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nü çalıştırmak için bu sezon çok beklediğini anlatan Kaplan, "Hiçbir yere gitmedim, bekledim. Geldim 3 maçı da aldık. Hem maddi hem de manevi olarak başkan da yanımızdaydı. Ankaragücü 'seneye kal' derse kalırız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan, toplantıdan ayrılırken de gözyaşlarını tutamayarak, "Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından kendini tutamayan Kaplan, "Hatır gönül meselesiyle küme düştük. Kötü bir oluşumdan dolayı küme düştük bu sezon. Bizden önce gelen herkes paraya gelmiş" diye konuştu.

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