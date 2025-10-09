Yeni Şafak
Tecrübeli teknik adam hayatını kaybetti: Dünyanın en büyük kulüplerinden birisini çalıştırıyordu

Haber Merkezi
09:539/10/2025, Perşembe
Boca Juniors, teknik direktörleri Miguel Angel Russo'nun 69 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti. Russo, 2017 yılından bu yana kanserle mücadele ediyordu.

Arjantinli teknik adam, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son iki maçta takımının başında yer alamamış ve Boca'yı sahaya yardımcı antrenör Claudio Ubeda sahaya sürmüştü.

Miguel Angel Russo, eylül ayının sonundan beri sağlık sorunları nedeniyle iznindeydi ve evinde özel bakım görüyordu.

Boca Juniors'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor. Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır. Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

