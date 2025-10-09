Tecrübeli teknik adam hayatını kaybetti: Dünyanın en büyük kulüplerinden birisini çalıştırıyordu

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor. Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır. Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."