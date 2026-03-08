Yeni Şafak
Tedesco'dan Samsunspor maçı öncesi kritik toplantı: "Benim yokluğumda..."

15:318/03/2026, dimanche
Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımın başında sahaya çıkamayan teknik direktör Domenico Tedesco, takımla toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Ligde zirve yarışı verdiği Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinden 1-0'lık skorla galip ayrılmasıyla beraber bu mücadele Kanarya için hayati önem taşıyor.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayan Domenico Tedesco bu nedenle Samsunspor maçı öncesi takımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan çalıştırıcının bu kritik süreçte futbolcularına moral verdiği ve takıma olan güvenini dile getirdiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco toplantıda öğrencilerine, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Süper Lig'de üst üste iki maçta puan kaybı yaşadık.

Ancak benim yokluğumda ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda hala çok iddialıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Futbol
