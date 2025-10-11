Yeni Şafak
Tedesco'nun raporu ortaya çıktı! İki şikayeti var

14:3111/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın iki konuda şikayetçi olduğu öğrenildi.

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturan Domenico Tedesco'nun ilk 1 ayıyla ilgili gözlemlerini bir rapor haline getirip sportif direktör Devin Özek ve yönetime sunduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan bilgilere göre raporda hem olumlu hem de olumsuz notlar var.

Tedesco'nun futbolcularının kendisine yaklaşımından son derece memnun olduğu ve "Yeni oyuna ve sisteme karşı istekleri çok olumlu" dediği belirlendi.

Ancak Tedesco'nun orta saha rotasyonunda yaşanan sorunu da net şekilde dile getirdiği ve özellikle 8 numara için "Bu pozisyonda hem nitelik hem nicelik problemi var" dediği öğrenildi.

Şu ana kadar 9 numara pozisyonunda da katkı alamadıklarını ifade eden İtalyan hocanın En Nesyri'den memnun olmadığı, Duran'ın sakatlık durumunu da "Can sıkıcı bir süreç" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

İtalyan hoca Domenico Tedesco'nun milli arayı iyi değerlendirip fiziksel ve taktiksel problemleri çözmek için yoğun mesai harcadığı gelen bilgiler arasında.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Sadettin Saran
