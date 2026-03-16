Tedesco’nun takımda kalmasını sağlayan cümle ortaya çıktı: İşte kritik toplantının detayları

12:25 16/03/2026, Pazartesi
Fenerbahçe’de Süper Lig’de alınan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından kritik bir toplantı yapıldı. Başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yaptıktan sonra ikiliyle yola devam kararı aldıklarını açıkladı. O toplantının detayları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Tedesco ile yola devam kararı aldı.

Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, “Şu anda hoca değişikliği büyük risk. Yeni hoca da gelirse yıpranacak. Bazı şartlar altında Tedesco ile devam etmeliyiz” görüşünde birleşti.

Bu şartların, takımın oynayacağı oyun ve alacağı puanlar olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin herhangi bir puan kaybına tahammülü kalmadığı ve kayıp yaşanması halinde Tedesco ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Tedesco’nun da toplantıda, ‘Eksiklerimiz var. Oyunumuzu engelliyor. Fakat her ne olursa olsun tam kadro olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. Ben bu konuda size söz veriyorum. Toparlanıp, daha iyi olacağız’ dediği öğrenildi.

