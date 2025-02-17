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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem gelecek mi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem gelecek mi?

Haber Merkezi
09:4717/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakemin gelip gelmeyeceği yönünde açıklama yaptı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem gelecek mi?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Bu karşılaşma şampiyonluk yarışı için oldukça önemli.

Fenerbahçe tarafı bu karşılaşmaya yabancı bir hakemin atanmasını istiyor.

Galatasaray'ın da bu talebe sıcak baktığı biliniyor.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi."

"Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz."

"Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#TFF

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