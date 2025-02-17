Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde yabancı hakem tartışmaları yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararını verdi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?
Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı için oldukça önemli bir maç oynanacak.
Lider Galatasaray sahasında ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Galatasaray kazanması durumunda puan farkını daha da açacak.
Fenerbahçe kazanırsa, şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanacak. Beraberlik halinde puan farkı aynı devam edecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?
Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konuysa, derbiyi yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararını verdi.
Eski hakem Bünyamin Gezer, TRT Spor'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisini çok büyük ihtimalle yabancı hakem yönetecek."
"Elit kategoride olan marka bir yabancı hakem araştırılıyor."
"Alman yabancı hakem istenmiyor, orada gurbetçi vatandaşımız çok olduğu için, samimi arkadaşları olabilir diye oradan bakılmıyor."
"Derbinin hakemi Türk olursa; Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur."
"Halil Umut Meler ismi ön plana çıkar ancak Meler'in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum. Atilla Karaoğlan da plase de durur."
"Derbi hakeminin Avrupalı olma ihtimalini çok yüksek görüyorum."