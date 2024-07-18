TFF Seçimli Genel Kurul Sonuçları: TFF yeni başkanı kim oldu, Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Mehmet Büyükekşi ve kurulları, oy çokluğu ile mali yönden ibra edildi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ikilisi arasında geçen seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor. İşte detaylar...

1 / 5 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi Ankara'da kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

2 / 5 Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve kurulları, oy çokluğu ile mali yönden ibra edildi.

3 / 5 İki adaylı gerçekleşen seçimde Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu karşı karşıya geliyor.

4 / 5 MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN LİSTESİNDE KİMLER YER ALIYOR?



“Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen.”