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TFF'de skandallar bitmiyor: Kurul üyesi maç sonu sinkaflı paylaşım yaptı

TFF'de skandallar bitmiyor: Kurul üyesi maç sonu sinkaflı paylaşım yaptı

18:2720/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 35. haftasında oynanan Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı sonrası skandal bir olay yaşandı. İstanbulspor kafilesiyle beraber Erzurumspor deplasmanına geldiği ortaya çıkan TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim'in paylaşımları tepki çekti.

Trendyol 1. Lig 35. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmadan kayıpla ayrıldı.

Karşılaşma sonrası yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. İstanbulspor kafilesiyle beraber Erzurumspor deplasmanına geldiği ortaya çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim, galibiyetin ardından "Ko..... dönüyoruz" paylaşımı yaptı.

Cavit Sevim'in bu paylaşımı Erzurumspor cephesinden yoğun tepki gördü. Sevim, Instagram hesabını kapattı.

Erzurumspor FK cephesi maç sonu yaşananlara sert tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…"

Ayrıca karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı beklentisine giren Erzurumsporlu Mustafa Yumlu, orta hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından dikkat çeken savunmaya maruz kaldı. Tonusluoğlu'nun Yumlu'ya "VAR ile iletişim kuramıyorum, o yüzden oynatmak zorundayım." dediği ortaya çıktı.


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