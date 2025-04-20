TFF'de skandallar bitmiyor: Kurul üyesi maç sonu sinkaflı paylaşım yaptı

Ayrıca karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı beklentisine giren Erzurumsporlu Mustafa Yumlu, orta hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından dikkat çeken savunmaya maruz kaldı. Tonusluoğlu'nun Yumlu'ya "VAR ile iletişim kuramıyorum, o yüzden oynatmak zorundayım." dediği ortaya çıktı.



