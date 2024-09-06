Toprak Razgatlıoğlu 210 km hızla giderken kaza yaptı: Sağlık durumu nasıl?

Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının, ikinci antrenman turunda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi. Razgatlıoğlu tıbbi merkeze kaldırıldı
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa 2. antrenmanında korkutucu bir kaza geçirdi
Motoruyla yaklaşık 210 km hızla giden Razgatlıoğlu kaza yaptı.
Dönüş esnasında hakimiyetini kaybeden Toprak, yere düştü.
Yerde sürüklenen Toprak, reklam panolarına çarptı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Razgatlıoğlu, kontrol için hastaneye götürüldü.