Spor

Toprak Razgatlıoğlu 210 km hızla giderken kaza yaptı: Sağlık durumu nasıl?

Haber Merkezi
17:53 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 17:53 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının, ikinci antrenman turunda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi. Razgatlıoğlu tıbbi merkeze kaldırıldı

1/ 5

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa 2. antrenmanında korkutucu bir kaza geçirdi

2/ 5

Motoruyla yaklaşık 210 km hızla giden Razgatlıoğlu kaza yaptı.

3/ 5

Dönüş esnasında hakimiyetini kaybeden Toprak, yere düştü.

4/ 5

Yerde sürüklenen Toprak, reklam panolarına çarptı.

5/ 5

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Razgatlıoğlu, kontrol için hastaneye götürüldü.

#Toprak Razgatlıoğlu
#Red Bull
#Dünya Superbike Şampiyonası
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağkur tescil affı olacak mı? Meclis gündeminde hangi torba yasa maddeleri var?