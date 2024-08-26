Torreira Galatasaray'a veda edebilir: "Onu almaya İstanbul'a geliyoruz!"

Arjantin basınında yer alan haberlere göre yıldız orta saha Galatasaray'dan ayrılabilir. Başkan Riquelme verdiği röportajda, "Oyuncuyu almak için İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların başarılı orta sahası için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin'in önde gelen kulüplerinden Boca Juniors, Lucas Torreira için harekete geçti.
Boca Başkanı Riquelme, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Torreira'yı almak için İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı yıldız orta saha için devre arasında teklif yapacaklarını ve İstanbul'a gelerek mutlu sona ulaşmak istedikleri belirtildi.
Lucas Torreira geçtiğimiz Ocak ayında verdiği bir röportajda Boca'ya gitmek istediğini açıklamıştı.
"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Riquelme ile görüşüyoruz. Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evimi, aileme yakın olmayı özlüyorum. Her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Zamanı gelince her şey olacak.
"Şu anda bulunduğum kulübe, Galatasaray'a ve oradaki tüm insanlara minnettarım ve kulüple 2026 yılına dek sözleşmem var. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum."
28 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.