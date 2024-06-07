Torreira’dan büyük isyan: ‘Orada olamamak beni üzüyor’

Galatasaray’da sezonun en başarılı isimlerinden Lucas Torreira, kendisini üzen karar hakkında konuştu. Uruguaylı oyuncu tecrübeli teknik direktöre büyük sitemde bulundu.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kendisini milli takıma çağırmamasına sitem etti.
Ülkesinde bir radyo programına konuk olan Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor.
Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım.
Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız.
Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." dedi.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Torreira, 3 bin 839 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 3 asist yaptı.
28 yaşındaki orta saha, Uruguay formasını ise daha önce 40 maçta sırtına geçirdi.
Torreira'nın Avrupa kariyeri, 2014 yılında İtalyan kulübü Pescara'ya transfer olmasıyla başladı. Pescara altyapısında kısa sürede kendini gösteren Torreira, 2015-2016 sezonunda A takıma yükseldi ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
2016 yılında Sampdoria'ya transfer olan Torreira, Serie A'da da yeteneklerini sergilemeye devam etti. Sampdoria formasıyla oynadığı süre boyunca, takımın orta sahasında vazgeçilmez bir isim haline geldi.
2018 yılında, 26 milyon pound karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer olan Lucas Torreira, Premier League'de de yeteneklerini göstermeye devam etti. Arsenal'de kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Torreira, orta sahadaki agresif ve mücadeleci oyun tarzı ile takımın dinamosu oldu.
2020-2021 sezonunda Atlético Madrid'e kiralanan Torreira, burada La Liga'nın dinamik futbolunda kendine yer buldu. Diego Simeone'nin yönetiminde La Liga şampiyonluğuna ulaşan takımda önemli katkılarda bulundu.
2022 yazında, Lucas Torreira kariyerinde yeni bir adım atarak Galatasaray'a transfer oldu.
Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı.