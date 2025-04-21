'Totem' diye maçlara gelmiyordu: Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı

Kayserispor'la berabere kalan Fenerbahçe, ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Şampiyonluk umutlarını tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma sonrası yönetimi istifaya çağırdı. Bir numaralı sorumlu olan Başkan Ali Koç'un kritik maçta takımın başında olmayışı büyük tepki çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-lacivertli tribünler, karşılaşma sonunda "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, son düdüğün ardından uzun süre, "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.
Bilindiği üzere sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 'totem' yaptığını belirterek son haftalardaki maçlara gitmiyordu.
Başarısızlığın bir numaralı sorumlusu olan Ali Koç'un takımın başında olmayışı büyük tepki çekti. Kayserispor maçını tribünden takip etmeyen başkanın nerede olduğu da ortaya çıktı.
Ali Koç'un, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elendikleri maçta olduğu gibi Kayserispor karşılaşmasında da ABD'de iş seyahatinde olduğu öğrenildi.