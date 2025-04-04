Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, hem teknik direktör Mourinho hem de yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart görmüştü. Sarı-lacivertlilerde, bu iki isim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirse Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede takımın başında sahaya çıkacak isim belli oldu.

1 /5 Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart görmüştü.

2 /5 Pazar günü ligde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho ve Foti, PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilmesi durumunda takımın başında olamayacak.



3 /5 Mourinho ve Foti'nin olmaması durumunda ise Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında kimin olacağı netlik kazandı.

4 /5 Hürriyet'te yer alan habere göre, Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.