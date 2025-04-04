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Merak edilen soru yanıt buldu: Trabzonspor maçında Fenerbahçe ona emanet

Merak edilen soru yanıt buldu: Trabzonspor maçında Fenerbahçe ona emanet

11:174/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, hem teknik direktör Mourinho hem de yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart görmüştü. Sarı-lacivertlilerde, bu iki isim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirse Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede takımın başında sahaya çıkacak isim belli oldu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart görmüştü.

Pazar günü ligde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho ve Foti, PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilmesi durumunda takımın başında olamayacak.


Mourinho ve Foti'nin olmaması durumunda ise Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında kimin olacağı netlik kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.

Zeki Murat Göle daha önce 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında toplam 6 maçta geçici teknik direktörlük yapmıştı.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Jose Mourinho

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