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Trabzonspor Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

19:3717/01/2025, Cuma
AA
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Trabzonspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Bordo mavili kulüp, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

#Trabzonspor
#Sivasspor
#Süper Lig

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