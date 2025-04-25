Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde deplasmanda Salzburg’u 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo-mavililerin finaldeki rakibi bu akşam oynanacak AZ Alkmaar - Barcelona maçının ardından belli olacak. UEFA Gençlik Ligi’nde final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar.
UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor, finale yükseldi.
Galibiyet golleri Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan’dan geldi.
Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi’nde finalde kimle oynayacak, maç ne zaman?
Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.