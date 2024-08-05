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Spor

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?

12:02 - 5/08/2024 الإثنين
Yeni Şafak

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. Bordo-mavililer Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne play-off oynayarak katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. 

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İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.


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Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu oynamaya oynamaya hak kazandı.


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Karadeniz ekibi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak.


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Trabzonspor rakibini yenmesi halinde play-off oynayacak.


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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?

Bordo-mavililerin rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.


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TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİPLERİ


LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin kaybedeni

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin kaybedeni

Malmö - PAOK eşleşmesinin kaybedeni

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin kaybedeni


#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off
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