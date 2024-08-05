Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. Bordo-mavililer Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne play-off oynayarak katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu oynamaya oynamaya hak kazandı.
Karadeniz ekibi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak.
Trabzonspor rakibini yenmesi halinde play-off oynayacak.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?
Bordo-mavililerin rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.
TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin kaybedeni
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin kaybedeni
Malmö - PAOK eşleşmesinin kaybedeni
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin kaybedeni