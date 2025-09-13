Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber: Kadroya alınmadı

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber: Kadroya alınmadı

15:4813/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu, idmanda sakatlandı. 24 yaşındaki futbolcu, yarınki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Derbi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililere golcü oyuncudan kötü haber geldi. 

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Danilo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcu Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu

#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Danilo Sikan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?