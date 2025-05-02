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Trabzonspor’da Galatasaray derbisi öncesi alarm: 4 yıldız sınırda!

Trabzonspor’da Galatasaray derbisi öncesi alarm: 4 yıldız sınırda!

17:372/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Süper Lig’in 35. haftasında evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşma 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Bordo-mavililerde derbis öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.


Sarı kart sınırında olan oyuncular şu şekilde;


Edin Visca

Stefan Savic

Uğurcan Çakır

Ozan Tufan

Ligin 34. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde bu 4 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü 19:00'da oynanacak.  

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