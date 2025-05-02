Trabzonspor’da Galatasaray derbisi öncesi alarm: 4 yıldız sınırda!

Trabzonspor, Süper Lig’in 35. haftasında evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşma 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Bordo-mavililerde derbis öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı kart sınırında olan oyuncular şu şekilde;
Edin Visca
Stefan Savic
Uğurcan Çakır
Ozan Tufan
Ligin 34. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde bu 4 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü 19:00'da oynanacak.