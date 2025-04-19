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Trabzonspor’da şok sakatlık: Yıldız futbolcu oyundan çıktı!

Trabzonspor’da şok sakatlık: Yıldız futbolcu oyundan çıktı!

17:2719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerde maçın 34. dakikasında yıldız futbolcu sakatlanarak oyun dışı kaldı. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Trabzonspor, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’a konuk oluyor.


Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli, sakatlanarak oyundan çıktı.


Yerine ise Ozan Tufan girdi.


Oyuncunun son durumu hakkında henüz bir bilgi yok.


#Trabzonspor
#Tim Jabol Folcarelli
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