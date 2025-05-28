Transfer sezonu ne zaman açılacak? 2025-2026 Yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 38. hafta ile birlikte sona erecek. Binlerce futbolseverin gözü yaz transfer sezonuna çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer ve tescil dönemlerinin takvimini resmen açıkladı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman açılıyor, ne zaman bitecek? İşte 2025-2026 Yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 /9 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025’te sona erecek. Yeni sezonun ise Ağustos 2025’te başlaması planlanıyor.



2 /9 Takımlar, yaz transfer döneminde kadrolarını şekillendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.



3 /9 Özellikle Galatasaray’ın Victor Osimhen, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri ve Beşiktaş’ın Ciro Immobile gibi yıldız transferleri, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan hamleleri olmuştu.



4 /9 2025 yaz transfer döneminde de benzer çapta sürpriz isimlerin Süper Lig’e gelmesi bekleniyor.



5 /9 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yanı sıra diğer takımlar da eksik bölgelerine takviye yapma fırsatı bulacak.



6 /9 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer ve tescil dönemlerinin takvimini resmen açıkladı.

7 /9 Yaz Transfer Dönemi Ne Zaman? TFF’nin duyurusuna göre, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 24 Haziran 2025 Salı günü başlayacak ve 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23:59’da sona erecek.



8 /9 Ara Transfer Dönemi Tarihleri Yaz transfer döneminin ardından, ikinci transfer ve tescil dönemi olarak bilinen ara (kış) transfer sezonu ise 13 Ocak 2026 Pazartesi günü start alacak ve 11 Şubat 2026 Salı günü tamamlanacak.

