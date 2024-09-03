Türkiye’de 2024-2025 yaz transfer sezonu bitiş tarihi binlerce taraftar tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in 4 büyükleri yaz transfer sezonunda takımlarına ses getirecek transferler yaptı. Son olarak Galatasaray transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala 100 milyon euro piyasa değeri olan Vitor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferde flaş gelişmelerin ve büyük çekişmelerin yaşandığı günlerde ‘Türkiye’de transfer sezonu ne zaman bitecek?’ sorusunun yanıtı aranıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer sezonu tarihleri milyonlarca taraftar tarafından araştırılıyor.

2 / 10 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yaz transfer sezonunda takımlarda birçok yıldız futbolcuyu kattı.



3 / 10 Süper Lig’in diğer ekipleri de takımlarına yaz transfer döneminde önemli takviyeler yaptı.



4 / 10 Transfer sezonunun bitimine ise sayılı günler kaldı.



5 / 10 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

6 / 10 Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.



7 / 10 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.



8 / 10 Süper Lig'in en pahalı transferi kim? Youssef En-Nesyri Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelerek sezonun en pahalı transferlerinden biri oldu.





9 / 10 Ancak 3 Eylül itibari ile Osimhen Napoli'den Galatasaray'a transfer olarak yaz transfer sezonunun en pahalı transferi oldu.