Transfer sezonu yaklaşıyor: İşte Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusu

Süper Lig’de 2025 yaz transfer dönemine yaklaşılırken, kulüplerin kadrolarındaki en değerli futbolcular da netleşti. İşte Süper Lig’in en değerli 10 oyuncusu.
Transfermarkt verileriyle oluşturulan listeye göre, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarındaki yıldız oyuncular sadece sahada değil, piyasa değerlerinde de büyük bir rekabet içerisinde.
Galatasaray’ın, büyük umutlarla transfer ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Süper Lig’in en değerli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Osimhen’in transferiyle birlikte, Galatasaray’ın kadrosu, sadece yetenekli oyunculardan değil, aynı zamanda büyük piyasa değerine sahip isimlerden oluşuyor. Kulübün diğer yıldızları arasında ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ve Türk kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle kadrosuna dahil ettiği oyuncularla da piyasa değerlerinde üst sıralarda yer alıyor. Faslı santrfor Youssef En-Nesyri ve ön libero Sofyan Amrabat, kulübün kadrosunun değerli parçalarından sadece birkaçı. Ayrıca, Polonyalı oyun kurucu Sebastian Szymański ve Slovak stoper Milan Škriniar gibi oyuncular da değerleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Beşiktaş, kadrosunda barındırdığı yetenekli oyuncularla, Süper Lig’in rekabetçi ortamında güçlü bir yer ediniyor. Gedson Fernandes, kulübün en değerli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Peki, Süper Lig’in bu değerli oyuncuları, sezon sonunda Avrupa kulüplerinin radarına girecek mi? Kulüpler, bu dev piyasa değerlerine sahip futbolcularıyla nasıl bir strateji izleyecek? Süper Lig, bu oyuncularla rekabetin ne kadar kızıştığını gösterecek gibi görünüyor.
İŞTE SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU
10 - Allan Saint-Maximin – Fenerbahçe – 15 milyon €
9 - Milan Škriniar – Fenerbahçe – 15 milyon €
8- Sebastian Szymański – Fenerbahçe – 17 milyon €
7- Gedson Fernandes – Beşiktaş – 18 milyon €
6- Davinson Sánchez – Galatasaray – 19 milyon €
5- Sofyan Amrabat – Fenerbahçe – 20 milyon €
4- Barış Alper Yılmaz – Galatasaray – 20 milyon €
3- Gabriel Sara – Galatasaray – 22 milyon €
2- Youssef En-Nesyri – Fenerbahçe – 24 milyon €
1- Victor Osimhen – Galatasaray – 70 milyon €