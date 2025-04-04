Transferde ses getiren olay: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran ve Süper Lig'de de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe forması giyen yıldız ismin, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Galatasaray'da son dönemde oynanan kötü futbol Fenerbahçe karşısında alınan iyi oyun ve galibiyetle son buldu. Sarı-kırmızılılarda özellikle ilk yarıda sergilenen futbol büyük beğeni topladı.
Yönetim bu galibiyetin ardından kesenin ağzını açtı ve teknik ekip ve oyunculara prim verdi. Cimbom'da bunun yanı sıra transfer çalışmaları ise hızlandı.
Sezon başında sağ bek taramasına çıkan aradığı oyuncuyu bulamayan Galatasaray bu bölge için devre arasında Frankowski ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
Okan Buruk'un sağ bek için yine de aramalara devam edilmesini istediği iddia edildi.
A Spor'da yer alan habere göre bu noktada Fenerbahçe'nin yıldız ismi Osayi Samuel, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi için Okan Buruk'un nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Osimhen ile yakın arkadaş olan oyuncunun adı devre arasında da Galatasaray ile anılmıştı.