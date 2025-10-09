Transferinde usulsüzlük mü yapıldı? Osimhen'in ifadesini yayınladılar

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transferi sırasında usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Oyuncunun dava sürecinde verdiği ifade ortaya çıktı.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 2020-21 sezonu başında Lille'den Napoli'ye 78.9 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün bonservisinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.
Osimhen'in söz konusu soruşturmada mali polis teşkilatına verdiği ifade İtalyan basınında yer aldı. NTV Spor'un aktardığı habere göre yıldız golcünün ifadesi şöyle:
"Önceki menajerim (Jean Gerard) bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece babamın durumunu öğrenmek istiyordum."
"Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Orada Luis Campos (Dönemin Lille Sportif Direktörü) ve Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler ama ben hiçbir şey bilmiyordum."
"Babamı ölmeden önce görememiştim"
"Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta bana babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şey imzalamayacaktım. Önce teknik direktör ile görüştüm ve bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli (Dönemin Napoli Sportif Direktörü) ile ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama ben hiçbir şey anlamamıştım."
"Fransa'ya dönmek istedim"
"Otele döndüğümde menajerimden sözleşme taslağını istedim. O da bana sözleşmenin olmadığını söyledi. Başkan aksini söylediği için şaşırdım. Sonunda bana Napoli ile yapılan sözde bir anlaşma kağıdı gösterdi. Sinirlendim ve Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den bir hafta izin istedim ve Paris'e gittim. Sonra Lille'e döndüğümde o menajerle ilişkimi kesmeye karar verdim."
"Napoli'nin benimle gerçekten ilgilendiğini görünce William D'Avila'dan transferimle ilgilenmesini istedim. Temmuz sonunda Napoli adına Maurizio Micheli ve diğerleri arasında D'Aviala, Lopez, Ingla, Calenda ve Cros'un önünde sözleşmeyi imzaladım."