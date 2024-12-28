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LaLiga'da oyuncuların piyasa değerleri güncellendi: Arda Güler'in yeni değeri de belli oldu

LaLiga'da oyuncuların piyasa değerleri güncellendi: Arda Güler'in yeni değeri de belli oldu

Haber Merkezi
14:0228/12/2024, Saturday
G: 28/12/2024, Saturday
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga'da oynayan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Peki Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar oldu?

Transfermarkt, LaLiga'da oynayan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in de piyasa değeri de belli oldu.

Vinicius Jr. 200 milyon euroluk değerini korudu ve LaLiga'nın en değerli futbolcusu unvanını korudu.

Kylian Mbappe'nin 180 milyon euroluk değeri ise 160 milyon euroya geriledi

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise değerini 30 milyon euro artırdı ve 180 milyon euro seviyesine çıktı.

Transfermarkt Arda Güler'in güncel piyasa değeri ne?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in 45 milyon euroluk piyasa değeri ise sabit kaldı.

#Arda Güler
#Real Madrid
#Transfermarkt

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