Trio'dan o pozisyon için şok sözler: "Hem penaltı hem kırmızı kart!"

18. dakikada Larsson'un Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Larsson, rakibini ekarte ettikten sonra tam vuruş pozisyonunu aldığında Yiğit Efe kendisine temaslı bir ihlalde bulunacak. Larsson'u açık ve bariz bir tutma var mı? Bence evet. Bunu ben kanıtlayabiliyor muyum fotoğrafla ve aksiyonu vererek? Evet. Vuruş kalitesini bozan etkiyi ortaya koyan bariz bir tutma eylemi var mı? Var. Bu haliyle hakem bunu kaçırmış olabilir, video hakemin müdahale etmesi ve ona bunu bir kez daha izletme şansı vardı. Pozisyon tartışmasız penaltı ve çifte ceza olmaz diye bir şey yok. Çünkü top için müdahale etmezken yukarıdan çekiyor. İhlal anında net bir bariz gol şansı. Penaltıya ilaveten kırmızı kart gerekirdi ve VAR müdahalesi gerekirdi fikrindeyim.

Bahattin Duran: Çok net bir çekme var. Bunun cezası penaltı olmalıydı. Çok net de bir bariz gol şansı bu. Çünkü çekme eylemi olmasa bir iki adım daha atacak, kaleciyle direkt olarak karşı karşıya. Penaltıyla birlikte, Yiğit Efe'nin kırmızı kart görmesi gerekiyor.

Deniz Çoban: Çektiği için dengesiz bir vuruş oluyor. Benim açımdan da o kadar net ki... Penaltı, kırmızı kart. Çünkü top için bir müdahalesi yok, formadan çekerek yapıyor bu hareketi.



