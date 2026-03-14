Trio'dan o pozisyon için şok sözler: "Hem penaltı hem kırmızı kart!"

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından Trio ekibi pozisyonları değerlendirdi. Karşılaşmanın 18. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu için üç hakem de net bir yorumda bulundu. İşte o yorumlar…
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları yorumlandı.
18. dakikada Larsson'un Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Larsson, rakibini ekarte ettikten sonra tam vuruş pozisyonunu aldığında Yiğit Efe kendisine temaslı bir ihlalde bulunacak. Larsson'u açık ve bariz bir tutma var mı? Bence evet. Bunu ben kanıtlayabiliyor muyum fotoğrafla ve aksiyonu vererek? Evet. Vuruş kalitesini bozan etkiyi ortaya koyan bariz bir tutma eylemi var mı? Var. Bu haliyle hakem bunu kaçırmış olabilir, video hakemin müdahale etmesi ve ona bunu bir kez daha izletme şansı vardı. Pozisyon tartışmasız penaltı ve çifte ceza olmaz diye bir şey yok. Çünkü top için müdahale etmezken yukarıdan çekiyor. İhlal anında net bir bariz gol şansı. Penaltıya ilaveten kırmızı kart gerekirdi ve VAR müdahalesi gerekirdi fikrindeyim.
Bahattin Duran: Çok net bir çekme var. Bunun cezası penaltı olmalıydı. Çok net de bir bariz gol şansı bu. Çünkü çekme eylemi olmasa bir iki adım daha atacak, kaleciyle direkt olarak karşı karşıya. Penaltıyla birlikte, Yiğit Efe'nin kırmızı kart görmesi gerekiyor.
Deniz Çoban: Çektiği için dengesiz bir vuruş oluyor. Benim açımdan da o kadar net ki... Penaltı, kırmızı kart. Çünkü top için bir müdahalesi yok, formadan çekerek yapıyor bu hareketi.
40. dakikada Karagümrük ceza sahasında Barış Kalaycı'nın elle oynaması var mı?
Bahattin Duran: Bence pozisyon penaltı ama bunu görüntüye dayanarak söyleyemiyorum. Ben eline temas edip geçtiğini düşünüyorum. Burada önemli olan bizim için hisler değil, bunu ispat edebilmek. Topun ele çok hafif temas ederek az da olsa kırıldığını görüyorum ama ben bunu görüntülerle ispat edemiyorum. Görüntülerle ispat edemediğim bir şey için de hakemin kararına saygı duymak zorundayım.
Bülent Yıldırım: İnsan gözü elbette iki boyutlu kameradan daha net görür. Hakemin önü açık. Hissiyatım bir şey olduğu yönünde. Ancak iki boyutlu tüm kamera açılarından baktığım vakit bunu ispat edemiyorum. Dolayısıyla hakemin kararına saygı duymak durumundayım.
Deniz Çoban: Ben bu açılardan bir şey söyleyemem. Haksızlık olur hakeme. Bence devam kararı doğru.
52. dakikada Archie Brown'un yerde kaldığı pozisyonda Serginho'ya sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Topla ilgisi var mı? Yok. Benim gördüğüm bunun sportmenliğe aykırı bir hareket olduğu, yani ikinci sarı kart gerektirdiği. Bu ayağın burada işi yok.
Deniz Çoban: İki ayağına da vurmuş. Bunun sportmenlik dışı bir hareket olarak değerlendirebiliriz.
Bahattin Duran: İki ayağına birden değil de 'Topa uzandım, yetişemedim' diye değerlendirsem 'Tamam' diyeceğim ama burada önce sağa sonra sola hafif müdahaleler var. Bence kesinlikle kontrolsüz. Ben sportmenlik dışı hareketten ikinci sarı kartı görmeliydi diyorum.
81. dakikada Archie Brown'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmeli mi?
Bülent Yıldırım: Ayaklar yan yanayken bir temas var. Bir basma söz konusu değil. Dolayısıyla bu haliyle 'Devam' kararı doğru. Archie basıyor hatta ve dengesi bozuluyor ve düşüyor. Penaltı çıkmaz buradan.
Deniz Çoban: Aslında basan Archie Brown. Hücum faul.
Bahattin Duran: Penaltı yok. Pozisyon almaya çalışıyor ama faul yapmış Archie Brown.