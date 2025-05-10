Tugay Kerimoğlu açıkladı! "Fenerbahçe'nin en büyük problemi..."

Mourinho'nun açıklamalarına ayrı parantez açan Kerimoğlu, "Geçen sezon başarı var mıydı? Bence vardı. Bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Bu sezon oyun anlatamıyoruz ki. Mourinho'nun şu anki konuşmaları sadece küçümseme. Ben de karşısındayım ama gittikten sonra o küçümseme daha da büyüyecek. O zaman birilerinin çıkıp doğru cevap vermesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.