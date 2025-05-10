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Tugay Kerimoğlu açıkladı! "Fenerbahçe'nin en büyük problemi..."

Tugay Kerimoğlu açıkladı! "Fenerbahçe'nin en büyük problemi..."

10:2410/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Tugay Kerimoğlu, sarı-lacivertlilerin bu sezonki en büyük problemini açıkladı.

Tugay Kerimoğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçını TRT Spor'da değerlendirdi.

Tugay Kerimoğlu, "Bence Fenerbahçe'nin en büyük problemi saha içinden saha dışına çıkmasıydı. Her maç sonrası bir açıklama vardı ama herkes oyuncuları unuttu. Onların ne hissettiğini unuttu. Sonra oyuncular da yavaş yavaş bunun içine girmeye başladı. Yani oyun tamamen taca çıktı" ifadelerini kullandı.


Jose Mourinho'yu eleştiren Tugay Kerimoğlu, "Bugün bakıyorum 2 Türk oyuncu var, kalan hepsi yabancı. Bu 2 oyuncu saha içi liderliği yapabilir mi? Hocaya gelelim, ne dedi "bu ligin şampiyonu belliydi" o zaman gelmeyecektin" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun açıklamalarına ayrı parantez açan Kerimoğlu, "Geçen sezon başarı var mıydı? Bence vardı. Bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Bu sezon oyun anlatamıyoruz ki. Mourinho'nun şu anki konuşmaları sadece küçümseme. Ben de karşısındayım ama gittikten sonra o küçümseme daha da büyüyecek. O zaman birilerinin çıkıp doğru cevap vermesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

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