Tugay Kerimoğlu açıkladı! "Okan Buruk'la arasında ufak bir tartışma var"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Mücadeleyi değerlendiren sarı-kırmızılıların efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk ile tartışan o oyuncuyu açıkladı.
Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 2 golle geçtiği maçı Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. L1 Üçgen YouTube kanalında konuşan Tugay Kerimoğlu, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ünlü yorumcunun açıklamaları şöyle:
"Torreira başlangıç ve süreci yoğun maç temposu, maç sayılarının fazla olması yavaş yavaş fiziksel düşüş... Frankowski'yi ayırıyorum. Bana göre 4'lün değil, 3'lünün sağ tarafında iyi oynar ama bugün itibarıyla problemin çözülmesi gereken nokta 4'lüye dönülmesi ki burayı da buldu."
"Eren şimdi Trabzon'dan geldi. Galatasaray ve Trabzonspor farklıdır. Değişiktir kültürler. Oyunun içine dönecek olursam son maçtan örnek vereyim, oyun aslında denendi ve çalışıldı da Alanya deplasmanında o işlevi görmedi."
"Aslında bu oyunun adı Frankowski'ydi Alanya'da. Sara sağ çizgi, Morata biraz daha içeri, Osimhen en önde. Mantık şuydu oyun kuruluşunda Sara kendini içeri atıp, Morata'yı Osimhen'in yanına atıp, Barış-Torreira önde baskı..."
"Amaç sağ taraftan biraz daha geniş alanlar bulabilmek. İyi orta yapabiliyor, oyun aklı da var. Şut da atıyor. Bu oyun aslında buradan biraz şekillenme ihtiyacını gösterdi Alanya'da ama istedikleri olmadı."
"İkinci yarıda ne oldu? Her şey normale döndü, bir tek Mertens hariç. Mertens ile Okan Buruk arasındaki söyleşide ufak bir tartışma var o kadar. Çok da büyük bir problem de değil aslında."