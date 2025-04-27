Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Fenerbahçe yorumu! "Maçın gidişatını değiştirdi"

Süper Lig'in 33. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Tugay Kerimoğlu, karşılaşmayı değerlendirirken sarı-lacivertli takımın yıldız ismine ayrı bir parantez açtı.
Süper Lig'de Fenerbahçe, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli ekip ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta ikinci yarıda geri dönerken mücadelen 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred kaydetti. Gaziantep FK'nın maçtaki tek golü ise Alexandru Maxim'den geldi.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Tugay Kerimoğlu, "Almış olduğu kararların karşılığını almıştır. Doğrudur, yanlıştır. 8 oyuncu değiştirdi haklıdır. Ne soru sorsan da cevap verme lüksüne sahip. İlk 45 dakikalarda kalesinde gördüğü gol Fenerbahçe'yi uyandırır oldu. Oyun olarak da, oyuncu grubu olarak da bazı oyuncular özelinde ilk yarıdaki oyun keyif verici mi değil. Yapılan bazı doğrular ve yanlışlar var. Gaziantep takımının merkezi kalabalık tutup senin de o merkeze oynamanla alakalı. Bunun amacı nedir, seni geride eksik yakalamak. Bir kere bu tuzağa düştün. Zaman zaman pozisyonları verdin. Oyunun ilk yarıda doğru olan bölümü Kostic'i biraz daha farklı kullanıp pozisyon üretkenliğin kenardandı. İnadına merkez oynadı. Ne oldu ilk yarı 1-0 geride girdin içeri." dedi.
Fenerbahçe için Kerimoğlu ayrıca, "İkinci yarıda 39 yaşındaki Dzeko gibi bir karakter, sahne alıp maçın gidişatını değiştirebiliyorsa, takımdaki bazı oyuncular için diğerleri niye ayak uyduramıyor dediğimizde Dzeko'ya da ayak uyduran oyuncu sayısı saha içinde fazla yoktu. Bir oyuncunun sahadaki bireysel girişimleri ve oyun aklı, Fenerbahçe'nin kazanmasını sağlamıştır zor olan deplasmanda. Bir önceki maçın mental anlamda düşüşü bu maçın çıkışıdır. Bunun adı reaksiyondur. Verebiliyor mu ilk yarı, veremiyordu. İkinci yarıda bu reaksiyonun belirli bölümlerinde var, bireysel anlamda oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.