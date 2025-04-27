Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Fenerbahçe yorumu! "Maçın gidişatını değiştirdi"

Tugay Kerimoğlu, "Almış olduğu kararların karşılığını almıştır. Doğrudur, yanlıştır. 8 oyuncu değiştirdi haklıdır. Ne soru sorsan da cevap verme lüksüne sahip. İlk 45 dakikalarda kalesinde gördüğü gol Fenerbahçe'yi uyandırır oldu. Oyun olarak da, oyuncu grubu olarak da bazı oyuncular özelinde ilk yarıdaki oyun keyif verici mi değil. Yapılan bazı doğrular ve yanlışlar var. Gaziantep takımının merkezi kalabalık tutup senin de o merkeze oynamanla alakalı. Bunun amacı nedir, seni geride eksik yakalamak. Bir kere bu tuzağa düştün. Zaman zaman pozisyonları verdin. Oyunun ilk yarıda doğru olan bölümü Kostic'i biraz daha farklı kullanıp pozisyon üretkenliğin kenardandı. İnadına merkez oynadı. Ne oldu ilk yarı 1-0 geride girdin içeri." dedi.