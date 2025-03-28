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Tümer Metin: Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanırsa…’

Tümer Metin: Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanırsa…’

10:2028/03/2025, Friday
G: 28/03/2025, Friday
Yeni Şafak
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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ve başkan Ali Koç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin, Portekizli teknik adamı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar.

Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Metin'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho için dedikleri dikkat çekti. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:


"Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanırsa biz biraz daha Mourinho'ya katlanmak zorunda kalırız.


Ben katlanmazdım, fikrim çok net. Heybem dolu, söylüyorum. Ben katlanmazdım. Kimse katlanmazdı.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ilk senesi ikinci senesi olsa Mourinho'yu yollayan başkan olarak tarihe geçebilirdi.


Ama onun da kredisi yok. Başkan ve yönetimin de kredisi olmadığı için Mourinho da oyunu çok kurnazca ve iyi oynadığı, yönetim o kozu verdiği için eline... Bunları konuşacağız, zamanı gelecek."


#Tümer Metin
#Jose Mourinho
#Ali Koç

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