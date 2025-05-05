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Tümer Metin'den Aziz Yıldırım ve Mourinho iddiası

Tümer Metin'den Aziz Yıldırım ve Mourinho iddiası

Haber Merkezi
09:265/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında her iki takımın da formasını giymiş olan Tümer Metin, Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Tümer Metin, Beşiktaş'ın tek golle kazandığı Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya yüklendi. 

Maçı Tümer Metin, TV100'de değerlendirdi. Metin'in açıklamaları şu şekilde:

"Yönetim iradesini kaybetti. Ben şimdi sesleniyorum yönetime. Basit bir matematik yapalım, hepimiz çok iyi tanırız Aziz Yıldırım'ı."

"Benim kimseyle ittifakım, kimseye menfaatim olmayacağını bilirler ama fikir jimnastiği de bu işin doğasında olan bir şey."

"Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yönetim olduğu dönem ben de futbolcu olarak, bir çalışanı olarak gittim oynadım."

"Tanıdığımız yerden söyleyelim... Aziz Yıldırım bunca sürecin üstüne Mourinho'yu getirmiş olsaydı."

"Geçen sene şampiyon olup hocadan memnun olmayıp Mourinho'yu getirmiş olsaydı. Bugünkü Mourinho tablosuyla sezonu bitirir miydi? Bitiremez!"

"Koyun iradeyi! Koyun iradeyi! Fenerbahçeliliğe yakışan budur. Bakın ruhu kaybettiniz söylüyorum. Fenerbahçeliler ruhu kaybetti, koyun iradenizi."

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